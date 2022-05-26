С 27 мая в Петербурге отменят обязательное ношение масок

С 27 мая в Петербурге вносят послабления в коронавирусные ограничения. Ношение масок теперь будет носить рекомендательный характер, а также отменяется ограничение по максимально допустимой численности посетителей массовых мероприятий.

Соответствующие изменение в постановление правительства внес губернатор города Александр Беглов. На основании предписания Главного санитарного врача снимается ограничение максимально допустимого количества посетителей для культурных, зрелищных, спортивных, физкультурных, торжественных и досуговых мероприятий. Также Беглов принял решение о приостановлении обязательного ношения горожанами средств индивидуальной защиты.

С 27 мая ношение масок будет только рекомендоваться, но это будет не обязательно. Все иные ограничения продлили до 1 июля.