В Петербурге могут ввести частичную коронавирусну. амнистию

Администрация Петербурге может ввести частичную коронавирусную амнистию, когда изучит все административные "ковидные" дела. Об этом сообщает "Мегаполис".

Пресс-секретарь администрации губернатора города Инна Карпушина рассказала, что если по таким делам еще не было принято решение, но нарушители не были злостными, то такие дела могут закрыть. По её словам, в столице упор делали на контрольные мероприятия с большим масштабом организации. В Петербурге же основной направленностью была информационная работа, которая способна побудить горожан и компании к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что 326 петербуржцев заболели коронавирусом за сутки.