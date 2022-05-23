Смольный поддержит производство более 20 кинофильмов

В Петербурге подвели итоги конкурснго отбора на выделение субсидий на развитие кино. Ежегодно субсидии направляют на создание в Северной столице национальных полнометражных, документальных, короткометражных, анимационных и многосерийных картин.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", в этом году Смольный поддержит 21 кинофильм. На конкурс подали 73 заявки, что стало рекордным числом за последние годы.

Среди картин, которые поддержит правительство Петербурга, молодежная трагикомедия о первой любви "Миттельмарш", "Блокадная сцена, "Пропавшие в кинохронике", "Павильон" и "Александр Рогожкин: мастер особенностей".

В этом году на развитие и поддержку кино в городе предусмотрено 150 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в прошлом году.