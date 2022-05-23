В Петербурге патрульная машина сбила автомобиль полиции

В Красносельском районе сегодня днем, 23 мая, девочку сбил полицейский автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП. СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Происшествие случилось около 12:50 у дома №53 на 2-й Комсомольской улице. Водитель положил ребенка на заднее сиденье и увез, видимо, в больницу. Как рассказали очевидцы, девочка выбежала на дорогу со стороны детской площадки. Обстоятельства произошедшего и состояние малышки уточняется.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявили, что детали дорожной аварии с патрульным автомобилием выясняются. Оказалось, что пострадавшей 15 лет. Она была в наушниках и выбежала из-за припаркованной машины.