Петербург снова лидирует в суточной заболеваемости коронавирусом

За сутки в Петербурге подтвердилось 307 новых случаев коронавируса. Северная столица вышла на первое место по суточной заболеваемости ковидом в стране. Об этом свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Второе место досталось Москве, а третье - Московской области.

В Петербурге за сутки госпитализирвали 65 человек, а выздоровели 37 пациентов. Девять петербуржцев скончались от последствий инфекции. С начала пандемии в городе на Неве ковидом заболели 1,5 млн человек. Полную вакцинацию в городе прошли 3,5 млн человек.