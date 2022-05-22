Почти 200 петербуржцев с ковидом лежат в реанимациях

В настоящий момент в коронавирусных стационарах Петербурга проходят лечение 1 317 местных жителей. За сутки в больницы отправили 60 человек, а еще 77 выписали. Об этом сообщает городской оперативный штаб.

В реанимации, на воскресенье, находится 201 пациент, а 25 подключены к ИВЛ. Еще 2,3 тысячи петербуржцев лечатся от ковида в амбулаторных условиях, а 373 на карантине.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Петербург продолжает лидировать по числу новых случаев коронавируса в России. За сутки в Северной столице выявили 318 новых случаев. Еще 10 горжан погибли от ковида.