12 тонн покрышек вывезли с берега Красненькой реки

Жители Кировского и Красносельского районов Петербурга решили самостоятельно убрать берег реки Красненькой. Оттуда тоннами вывозили старую резину.

Как собщает телеканал "Санкт-Петербург", предприятие "Экострой", подведомственное комитету по природопользованию, рассказало о результатах очистки сегодня, 15 мая. Субботник провели накануне, помимо активных горожан помогат решили экологи и бизнесмены.

С берега удалось увезти около 10 кубов рассеянного мусора, а также сотни покрышек. Добровольцы собрали 1,5 тонны резины для легковушек и 11 тонн колес для грузовиков.

Уже расчищена береговая линия в районе пересечения с улице Доблести. Всего река тянется на расстояние около пяти километров - начинается за Красненьким кладбищем и впадает в залив.