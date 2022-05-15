Петербург снова лидирует по суточной заболеваемости ковидом в России

Петербург вновь лидирует по числу новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За сутки в Северной столице выявили 358 новых заболевших. В москве на 23 меньше - 335 человек. Однако столица впереди по числу госпитализаций - 108 против 92 в Петербурге.

Всего в России выявили 4 956 новых случаев коронавируса, а за сутки госпитализировали 1 125 человек, что на 55% меньше, чем за прошлые 24 часа. Также в связи с выздоровлением выписали 6 200 человек, что на 16% меньше.

В России также подтвердили за сутки 99 летальных исходов от коронавируса. Из них 13 в Петербурге и 14 в Москве.