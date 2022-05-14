Почти 1,4 тыс. человек лечатся в больницах Петербурга от коронавируса

От коронавируса и пневмонии в петербургских стационарах лечатся 1359 человек. Для жителей города остаются свободными 150 коек из 1509 имеющихся. Об этом следует из отчета Смольного.

За минувшие сутки с коронавирусом в больницы поступили 131 местный житель, а еще 104 выписали. Также за жизни 183 пациента, попавших в реанимацию, борются врачи. Также 37 инфицированных подключены к аппаратам ИВЛ.

На дому от коронавируса лечатся более 4 тысяч горожан, а на карантине - 414 петербуржцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что за минувшие сутки в России выявили 5 тысяч случаев коронавируса. В стране за сутки выздоровели 7,3 тысячи пациентов, а скончались 107. В больницы при этом попали почти 2,5 тысячи человек.