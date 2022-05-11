Петербург снова обогнал Москву по числу заболевших коронавирусом

По числу вновь выявленных случаев коронавируса Петербург снова обошел Москву. За сутки в городе зафиксировали 304 новых заболевших. Об этом сообшает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За прошедшие 24 часа в России выявили более 4 тысяч случаев ковида, а скончались 98 человек. Также госпитализированы 1 132 пациента. В связи с выздоровлением выписали больше 5 тысяч человек.

В Северной столице за сутки госпитализировали 90 человек, а в смертельную статистику попали 14. В Москве 120 и 16, соответственно.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в реанимации с коронавирусом лежат более 200 петербуржцев.