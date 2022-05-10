В Кронштадте в 2023 году пройдет Международный военно-морской салон

В Кронштадте на 2023 год запланировано открытие музея военно-морской славы, центральным экспонатом которого станет первая советская атомная подводная лодка. пройдет мероприятие туристско-рекреационном кластере "Остров фортов". В этм же году музей будет принимать Международный военно-морской салон. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Остров фортов".

К концу этого года планируется завершить строительно-монтажные работы по Музею военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром. На 2023 год запланирован открытие музея для широкой общественности.

Сейчас идет подготовка центрального экспоната музея - АПЛ К-3. Она находится на Кронштадтском морском заводе с 15 декабря прошлого года. К-3 планируют отбуксировать к Выборгу, где установят на погружной барже. Она будет перевозить подлодку к причалу в Кронштадте, после чего начнут уникальную сухопутную перевозку К-3 по улицам города к зданию будущего музея.