Петербург снова стал лидером по суточной заболеваемости коронавирусом

309 новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировали в Петербурге. Несмотря на рекордно низкие показатели за последние 1,5 года, город снова стал лидером среди субъектов РФ по приросту заболевших. Об этом сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В статистике говорится, что за последние 24 часа из больниц выписали 316 горожан, 40 человек с ковидом попали в профильные инфекционные стационары. Также зафиксировано 15 летальных случаев.

За все время пандемии в Северной столице зарегистрировано 1,5 миллиона случаев заражения. Также за этот периоод вылечились 1,4 млн горожан, а от коронавируса погибли 33 тысячи человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что за прошлые сутки 312 петербуржцев заболели коронавирусом за сутки.