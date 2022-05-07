357 человек за сутки заболели коронавирусом в Петербурге

За минувшие сутки в Петербурге выявили 357 новых случаев заражения ковидом. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в России.

Также за последние сутки выздоровели 410 пациентов, а госпитализировали 141 человека. Летальных случаев зарегистрировано 9. В Москве же за сутки заболели 387 человек и выздоровели 412.

По информации оперативного штаба, всего в России за сутки госпитализировали 2562 человека. В связи с выздоровлением выписали 8649 человек, а выявлено 5500 новых случаев коронавируса, а подтверждено 132 смерти.