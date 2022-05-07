Праздничный Парад Победы в режиме онлайн покажет телеканал «Санкт-Петербург»

Петербуржцы в прямом эфире смогут посмотреть на праздничный Парад Победы. В социальных сетях телеканал "Санкт-Петербург" будет вести онлайн-трансляцию.Прямое включения с Парада Победы начнется 9 мая в 10:00.

Торжественное мероприятия телеканал покажет с лучших точек: прохождение колонн военных расчетов, проход побевой техники, пролеты авиации. В строю будут вертолеты Ми-8, "Ночные охотники" Ми-28, транспортный Ми-26 и другие. Также в небе будут и самолеты - транспортные Ан и истребители-перехватчики МиГ-31.

Петербуржцы смогут посомтреть трансляцию в социальных сетях.