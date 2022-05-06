Петербург снова обогнал Москву по числу госпитализаций с коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили более 5,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего за сутки госпитализировали 2,8 тысяч человек. Также выздоровели 9,4 тысячи пациентов, а летальных случаев - 136.

Как сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Петербурге выявили 364 заболевших за сутки, а в больницы доставили 147 больных. Выздоровели 471, а скончались 12 человек.

Петербург уступил Москве лидерство по суточному количеству заблевших, но обогнала по числу госпитализаций. В Москве за прошедшие сутки выявили 527 заболевших, а госпитализировали 134 человек.