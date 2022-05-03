Жители Петербурга позаботились о приютах для животных в рамках "Доброго субботника"

Двухнедельная акция "Добрый субботник" завершилась в Петербурге. За этот срок петербуржцы успели помочь и приютам для животных. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что волонтеры убрали в Кронштадте территорию приюта для животных "Ковчег". Они под чутким присмотром местных обитателей очистили от мусора, листвы и веток Александровскую дачу.

Глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин также посетил приют "Ильинка". Он пообщался и покормил четвероногих друзей.

Напомним, что акция проходила в городе с 15 по 30 апреля.