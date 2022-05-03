В Петербурге в реанимации с коронавирусом находятся почти 200 человек

6042 человека амбулаторно лечатся с подтвержденным коронавирусом, из них 5,9 тысячи получают лекарства на дому. За прошлые сутки в Петербурге было зафиксировано 356 новых случаев инфекции.

В реанимации с ковидом находятся почти 200 петербуржцев. Об этом говорится в ежедневной сводки комитета по здравоохранению города.

356 заболевших выявили за сутки. Кроме того, на одного пациента больше выздоровело. В городе развернули шесть городских и одна федеральная больница для лиц с ковидом. Всего для больных доступно 1,5 тысячи коек. 1,3 тысячи из них заняты. 71 человек поступил в больницы за сутки, а выписали 21. Также ИВЛ находятся 39 пациентов. На дому от инфекции лечатся шесть тысяч заболевших.