Петербуржцы самостоятельно отмыли памятник Пушкину

Жители Петербурга решили сами взяться за чистку памятника Александру Пушкину, которой находится на одноименной площади. Об этом рассказали пользователи в группе "Граждане Владимирского округа".

Автор поста рассказал, что ночью 1 мая провели секретную спецоперацию по помывке символа группы, первого памятника Александру Пушкину.

По словам жителей округа, городские службы не реагировали на просьбы почистить памятник, ведь он не попал в программу плана помывки в этом году. Поэтому граждане договорились с ЖКС и с помощью шланга смыли грязь, а затем вручную протерли постамент.