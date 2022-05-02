Меньше 400 случаев коронавируса обнаружены в Петербурге за сутки

В России за минувшие сутки выявили 6 207 новых случаев ковида. В больницы отправили 1 152 человека. Также подтверждено 136 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За прошедшие сутки лидером по количеству заболевших стала Москва. Там заразились 476 инфицированных, а в Петербурге 395 таких случаев, а на третьем месте Подмосковье с 217 инфицированными.

За сутки в Петербурге госпитализировано 102 пациента, а выздоровели 395. Также в городе на Неве 13 новых смертельных случаев.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что 1351 пациент с коронавирусом проходит лечение в больницах Петербурга.