За пандемию в Петербурге оштрафовали безмасочников на 17,7 млн рублей

Почти на 17,7 миллионов рублей оштрафовали петербуржцев за отсутствие маски в общественных местах во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на Комитет по законности, правопорядку и безопасности.

Их оштрафовали по статье об административных правонарушениях в Петербурге на четыре тысячи рублей, а за повторное нарушение на пять тысяч рублей. Такой протокол в прошлом году вручили 6701 гражданину, а в этом году 743.

В комитете уточнили, что фокусируются не на наказаниях, а на предотвращении правонарушений. Отмечается, что обычно граждане выполняют просьбу надеть маску, но в случае агрессии сотрудники комитета вызывают полицию на место.