В Петербурге снизилось суточное число больных коронавирусом

В петербургских стационарах сейчас лечатся от ковида и пневмонии 1 376 человек. За сутки в ковидные больницы поступили 140 горожан, а выписаны 145 человек. В реанимации лежат 201 пациент, а к аппарату ИВЛ подключены 45. Об этом сообщается в ежедневной эпидемиологической справке Смольного.

Почти 6,5 тысяч жителей Петербурга с коронавирусом или подозрением на него лечатся амбулаторно.

Для пациентов с коронавирусом в Петербурге развернули 1 509 коек в одном федеральном и шести городских станционарах.

Ранее АБН писал о том, что новую мутацию штамма омикрон обнаружили в Бразилии.