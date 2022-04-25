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С 25 апреля в Петербурге смягчат ряд ковидных ограничений

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© Фото: Baltphoto

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Новое постановление о смягчении коронавирусных ограничений вступило в силу сегодня, 25 апреля. Пока что не все меры отменили, но город постепенно возвращается к обычной жизни. Петербуржцам уже разрешили массовые развлекательные мероприятия, караоке и танцы.

В документе говорится, что теперь разрешено индивидуальное посещение музеев и выставок, а также групповые экскурсии более 20 человек. Кроме того, можно устраивать зрелищно-развлекательные мероприятия в барах, караоке, ресторанах и на речных трамваях.

Также на спортивных мероприятиях разрешено использовать фанзону, а на концертах танцпол. Теперь можно продавать входные билеты без указания места.

Кроме того, разрешено организовывать мероприятия более 300 человек, но с согласованием в комитете по культуре. Масочный режим и остальные ограничения продлены до 15 мая.

 

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