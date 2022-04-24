В Петербурге полкило наркотиков нашли у жителя Псковской области во время прогулки

У 22-летнего безработного жителя Псковской области петербургские полицейские нашли крупную партию наркотиков.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, молодого человека задержали в субботу, 23 апреля, у дома 16 на Бассейной улице. При досмотре у парня в рюкзаке обнаружили пакет, в котором нахдилось почти полкило наркотиков.

Сейчас задержанный находится в изоляторе, а по факут произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в квартире двух закладчиков в Петербурге нашли почти 2 килограмма наркотиков. Мужчина и женщина распространяли опасный товар через знакомых и интернет-магазин.