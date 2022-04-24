Скоро россиянам дадут по 10 тысяч рублей от ПФР

О новых денежных перечислениях от Пенсионного фонда рассказали российским гражданам. Выплаты на банковские карты поступят уже в конце апреля, а затронут такие зачисления сразу несколько категорий россиян.

Как сообщает PRIMPRESS, уже 29 апреля от ПФР ожидается зачисление многих денежных выплат. Это будет досрочное перечисление выплат за апрель, которые поступят россиянам в начале мая. Однако из-за того, что третье число месяца в этот раз выпадает на выходной, деньги отправят гражданам значительно раньше, а именно уже в пятницу, 29 апреля.

Поступать средства начнут родителям, которые воспитывают детей возрастом от 8 до 17 лет в одиночку и получают пособия за это. Также выплата придет беременным, вставшим на учет в женскую консультацию на ранних сроках. Средний доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума для получения пособия.