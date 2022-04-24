Петербург снова обошел Москву по количеству суточных заболеваний коронавирусом

В России продолжает стремительно падать число зараженных коронавирусом. За сутки в стране зафиксировали 8 446 новых случаев заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Самое большое количество в Петербурге - 587 человек. Северная столица обошла и Москву, где выявили 584 зараженных.

По всей России число летальных случаев составило 168 человек, что самый низкий показатель с 12 октября 2020 года. По суточному показателю смертности лидером стала Москва с 18 летальными случаями. В Петербурге от ковида скончались 14 пациентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что новая волна коронавируса может накрыть Петербург после майских праздников.