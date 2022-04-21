Петербургские писатели рассказали о важности искоренения фашизма и нацизма

Творческие единомышленники собрались на первом вечере-встрече под названием "Донбасс. Право на жизнь", который посвящен поддержке специальной операции ВС РФ на Украине. Прозаики, поэты, историки, общественные деятели и авторы-исполнители обсудили происходящее в соседней стране.

Как сообщает "МК в Питере", участники признались, что многие жители Петербурга и России начинают свой день с просмотра новостей, которые держат большинство в напряжении. Это не удивительно, ведь на Украине у многих россиян живут родные и близкие. Поэтому, как отметил российский журналист и литератор, член Союза писателей России Виктор Кокосов, РФ борется на Украине с националистскими формированиями. По его словам, они используют мирное население в качестве живого щита. Он отметил, что в данном случае проходит операция по денацификации.

При этом собравшиеся отметили, что сомневаются в том, что вся Европа заражена вирусом тотальной русофобии.