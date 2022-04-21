За сутки в Петербурге нашли 579 новых случаев коронавируса

В России сза минувшие сутки выявили 8,8 тысяч нвых случаев заражения коронавирусом. 2,9 тысяч госпитализировали, что на 2,95% меньше, чем за прошлый день. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Лидером по количеству заболевших за сутки стала Москва, где зафиксировали 616 новых случаев коронавируса. Петербург оказался на вторм месте с показателем в 579 новых заболевших ковидом.

По России подтвердили еще 197 летальных случаев от корнавируса. В Петербурге зарегистрировали всемь смертей. С начала пандемии в стране выявили 18 милллионов случаев коронавируса, а в Петербурге - 1,5 миллиона.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что за время пандемии в Петербурге приговорили трех человек к пожизненному заключению.