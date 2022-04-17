Праздничный молебен состоялся в Троицком соборе

Сегодня, 17 апреля, христиане отмечают Вербное и Пальмовое воскресенье. В связи с этим в Троицком соборе в Петербурге прошел праздничный молебен.

В христианстве этот день связан с идеями человеколюбия и милосердия. Стоит отметить, что вербное воскресенье отмечают за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю. Молебны провели во всех православных храмах Петербурга.

Великий пост уже прошел и ему на смену приходит Страстная седьмица, которая добавляется к Великому посту. Напомним, что принято верить в то, что верба, освященная в Вербное воскресенье, обладает особыми свойствами.