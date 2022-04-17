Более 20 болельщиков задержали во время матча Зенит - Урал

В Петербурге в субботу, 16 апреля, задержали более 20 футбольных болельщиков во время футбольного матча "Зенит" и "Урал".

Напомним, что матч проходил накануне на стадионе "Газпром Арена". Это был матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги между командами футбольных клубов - петербургского "Зенита" и екатеринбургского "Урала". 500 сотрудников ОМОН следили за охраной общественного порядка.

ГУ Росгвардия по городу и области сообщила, что посмотреть игру пришли более 36 тысяч человек и только 20 из них задержали.

Стоит отметить, что футбольный матч закончился победой петербургской команды со счетом 3:1.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что фигурист Евгений Семененко пострадал на шоу в Петербурге. Он попытался сделать четверной прыжок во время своего выступления, однако не удержался и упал.