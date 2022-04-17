Петербург снова стал первым по суточной заболеваемости коронавирусом

По числу новых заражений коронавирусом за сутки Петербург снова обогнал Москву. В Северной столице за 24 часа выявили еще 644 заболевших. В Москве же всего 603. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По состоянию на 17 апреля в России обнаружено более 10 тысяч новых случаев ковида. Также госпитализировали почти 1,5 тысячи человек, что почти на 50,3% меньше по сравнению с прошлым днем. Из них 69 положили в петербургские больницы.

Также по стране подтверждено 233 летальных случая от коронавируса. В Петербурге скончалось 15 человек, а в Москве 19.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Голикова рассказала о подготовке к детскому летнему отдыху с учетом коронавируса.