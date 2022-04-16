В Петербурге возле пруда нашли тело младенца

В Невском районе Петербурга у пруда обнаружили тело новорожденного ребенка. Это произошло сегодня, 16 апреля. Малыш был завернут в полотенце. Его оставили умирать на берегу. Об этом сообщает Мойка78.

Тело младенца нашли во время уборки прибрежной территории. Сверток с ребенком обнаружили рядом с улицей Бадеева. Полиция выясняет подробности произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что полусгнивший труп мужчины всплыл в пруду в парке "Екатерингоф". Полицейские устанавливают обстоятельства смерти неизвестного мужчины в Адмиралтейском районе Петербурга.