Врач рассказал, ждать ли петербуржцам коронавирусного всплеска после майских праздников

Новую волну коронавируса в России после майских праздников прогнозируют многие ученые и медики. Лор, врач высшей категории и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал "МК в Питере" возможен ли новый всплеск заболеваемости в Петербурге.

Врач считает, что новая волна ковида после майских маловероятно, об этом можно судить по опыту прошлых лет. По его словам, многие разъедутся по дачным участкам, а шашлыки и совместные прогулки не дадут новый толчок роста заболеваемости.

Зайцев рассказал, что отдых не является консолидацией, а скорее разобщением, ведь люди разъезжаются. Таким образом они избегают близкой коммуникации. Он считает, что о новом всплеске можно будет говорить, если в середине апреля появится новый штамм с сильной вирулентностью.