В Петербурге за сутки коронавирус нашли у 689 человек

Положительный тест на коронавирус в Петербурге за последние сутки получили еще 689 человек. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, 1531 пациент выздоровел, а еще 14 погибли.

Лидером по суточной заболеваемости остается Москва - 801 случай, а Петербург занимает второе место в антирейтинге. На третьем Московская область - 439 заболевших. В целом по России зафиксировали еще 13,5 тысяч новых зараженных коронавирусом, а в больницы попали 3,5 тысячи человек. Также поправились 40 тысяч пациентов, а не смогли побороть последствия болезни 288 человек.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что Покровская больница перестала принимать новых пациентов с коронавирусом. После санитарной обработки клиника вернется к работе в обычном режиме.