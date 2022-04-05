Покровская больница перестала принимать новых пациентов с коронавирусом

Покровская больница на Васильевском острове в Петербурге прекратила прием пациентов с коронавирусом. После санитарной обработки клиника вернется к работе в обычном режиме.

Покровская больница с самого начала пандемии стала "красной зоной". Заведение впервые за два года вернется к прежнему режиму работы многопрофильного стационара. С начала пандемии здесь лечились от коронавируса более 30 тысяч пациентов. Сюда госпитализировали петербуржцев не только с коронавирусом, но и с любыми сопутствующими заболеваниями. Два года назад провели около трех тысяч операций, среди них были и высокотехнологичные. В больнице устанавливали кардиостимуляторы, стенты, делали операции на сосудах ног и желчном пузыре.