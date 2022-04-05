Массовое производство вакцины от коронавируса «Конвасэл» начали в Петербурге

Промышленное производство собственной вакцины от коронавируса "Конвасэл" запустили в Петербургском НИИ вакцин и сывороток. Чтобы выпускать до 2 млн доз вакцины в месяц, специально созданы новые мощности. Об этом сообщает пресс-служба ФМБА России.

Отмечается, что затем объемы выпуска препарата будут зависеть от потребности. Вакцина "Конвасэл" обладает высокой иммуногенностью и защитными свойствами, которые не зависят от мутаций в поверхностных белках вируса, в том числе шипообразный S-белок, что делает ее практически универсальной. Благодаря этому вакцина лишена аллергенности и хорошо переносится.

Новый цех рекомбинантных препаратов запустили в 2021 году на базе СПбНИИВС. Промышленное производство начали после того, как перевели технологии производства на площадку данного цеха. Как рассказал первый заместитель директора института Анатолий Евтушенко, это позволит обеспечить выпуск вакцины в промышленных масштабах уже в ближайшие два месяца.