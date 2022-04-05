В Петербурге начали принимать заявки на конкурс лучших молодежных проектов

В Петербурге стартовал прием заявок на конкурс "Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга". Губернатор города Александр Беглов пообещал, что самые интересные проекты он возьмет на заметку. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Также градоначальник отметил, что по собственнму опыту знает о том, что время подготовки к защитне проекта является лучшим временем, чтобы доработать и лучше понять свою идею. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", Беглов заявил, что прием конкурсных заявок будет осуществляться в электронном формате на сайте. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Прием заявок будет длиться до 2 июня.