Петербург опустился на второе место в России по заболеваемости коронавирусом

В России за последние сутки нашли 13 947 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает штаб по борьбе с распространением инфекции.

Заболеваемость в стране постепенно продолжает падать. Так, накануне было зарегистрировано 15,3 тысячи заразившихся. Такая же ситуация наблюдается в Петербурге - за 24 часа выявлено 700 случаев, против вчерашних 759. Северная столица опустилась на второе место по данному показателю, а первое заняла Свердловская область с 705 случаями.

Летальная статистика при этом выросла. За сутки зафиксировано 316 смертей, а в Петербурге 19 смертей.