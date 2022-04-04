Эксперт объяснил, почему в магазинах Петербурга подорожали машины

В России на фоне девальвации и санкций автомобили подорожали за март в среднем 40%. Некоторые дорогостоящие марки подорожали на 60%. Бизнес-консультант Владмир Моженков рассказал, почему из магазинов Петербурга исчезли автомобили и на сколько они могут стать дороже, сообщает "МК в Питере".

Консультант считает, что повышение цен связано с дефицитом. Эксперт уточнил, что автомобилей становится все меньше. По его словам, цены повысились и дальше будут повышаться, потому что дефицит будет нарастать. Моженков отметил, что от этого выграли китайские производители, которые за счет этого ростут очень быстро, и потихоньку вытесняют европейцев.

Также он затруднился ответить, что будет с рынком завтра. Бизнес-консультанта считает, что каждый мировой автопроизводитель не хочет уходить из России и терять рынок.