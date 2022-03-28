Коронавирус отступает: в Петербурге упало суточное число заболевших

По данным оперативного штаба борьбы с коронавирусом на понедельник, 28 марта, в Санкт-Петербурге выявлено 998 заболевших.

С 23 марта, когда было зарегистрировано 1431 случай заражения COVID-19, количество заболевших уменьшается. Так, на 28 марта в Петербурге заразилось коронавирусом уже 998 человек.

Важно отметить, что снижается также численность госпитализаций с коронавирусом. За сутки в больница оказались 58 человек, накануне - 61.

Напомним, что на данный момент Петербург находится на первом месте в общероссийской статистике, фиксирующей случаи заболевания.