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Ученые назвали зелень, помогающую в борьбе с коронавирусом

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© Фото: Baltphoto

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Ученые из Детского центра Джона Хопкинса заявили о доказательствах лабораторных экспериментов, что новое химическое вещество может стать мощным оружием против коронавируса. ОКазалось, что сульфорафан, химическое вещество растительного происхождения, может ингибировать репликацию ковида.

Результаты уже многообещающие, но исследователи предостерегают людей от покупки добавок сульфорафана, доступных в магазинах. Ученые считают, что сначала вещество надо исследовать на людях, прежде чем оно будет показано к применению.

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