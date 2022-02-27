С 1 марта в Петербурге резко сократят количество коек для коронавирусных больных

В Петербурге с 1 марта стационары планируют вернуть к плановой работе. Об этом сообщает комитет по здравоохранению города.

По информации ведомства, с первого дня весны в Северной столице закроют 400 инфекционных коек в 7 павильоне Ленэкспо, а с 10 марта еще 200. Всего до 10 марта собираются освободить еще тысячу коек.

В Городской психиатрической больнице №3 имени Скворцова-Степанова хотят перепрофилировать 60 мест, а с 1 и 2 марта в пансионате "Заря" закроют по 150 коек. С 5 марта 600 коек для коронавирусных больных уберут в основном корпусе Городской больницы Святого Великомученика Георгия, с 8 марта в клинической больнице Святителя Луки к работе с плановыми пациентами вернут 200 коек, а с 10 марта 420 инфекционных мест освободят в Городской больнице № 33.

Такое решение власти приняли несмотря на то, что Петербург уже 12-й день подряд лидирует по количеству заболевших за сутки. С середины февраля от коронавируса в городе умирает от 70 до 83 человек ежедневно. При этом губернатор города Александр Беглов хвастается "стабилизацией ковида". На фоне самой высокой заболеваемости среди других городов России в Петербурге сворачивают большое количество коронавирусных коек. Петербуржцам остается смотреть на эти противоречивые действия и верить, что ни они, ни их родные не заболеют. Ведь в случае болезни нужно будет надеяться, что в больницах города найдутся места.