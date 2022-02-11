В петербургских больницах выросло количество свободных мест для детей с коронавирусом

В ковид-стационарах Петербурга продолжают оставаться 483 ребенка. Более 350 коек остаются свободными. Как сообщает пресс-служба городского комитета по здравоохранению, в связи с этим на следующей неделе часть из них перепрофилируют обратно.

Напомним, что с 14 февраля губернатор Петербурга Александр Беглов согласовал возвращение школьников к очному формату обучения. По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, продлевать дистанционное обучение не планируют. Также детей снова будут пускать в кружки, секции, кафе, музеи, театры и кино. После таких послаблений город может снова ожидать повышение заболеваемости среди несовершеннолетних. Койки могут внезапно понадобиться детям с тяжелым течением коронавируса, а резерва для их госпитализации не окажется.