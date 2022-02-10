"Дистанционку" в школах Петербурга отменят после 13 февраля

В петербургских школах с 13 февраля планируют отменить дистанционное обучение. Вице-губернатор города Ирина Потехина заявила об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По её словам, в городе также не собираются продлевать антиковидные запреты для детей и подростков. Несмотря на высокую заболеваемость, они снова смогут посещать кружки, секции, магазины и кафе.

Напомним, что дистанционное обучение для учеников 7-11-х классов в школах и студентов техникумов ввели с 2 по 13 февраля. При этом в Петербурге продолжает расти детская заболеваемость коронавирусом. В конце января она подскочила на 210% по сравнению с третьей неделей месяца.

Хоть дети и стали чаще болеть коронавирусом, администрация города почему-то решила дать послабления в ограничениях именно для них. При этом взрослым до сих пор нельзя попасть в кафе без QR-кода и маски. Петербуржцы отмечают "логичность" поступков губернатора города Александра Беглова.