Петербург на 8 тысяч человек обогнал Москву в суточной заболеваемости коронавирусом

В Петербурге за сутки выявили 19644 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

При этом в Москве за 24 часа всего 11,5 тысяч заболевших. Таким образом, город на Неве обогнал столицу на 8 тысяч человек. Также известно, что за сутки в Петербурге госпитализировали 813 человек, умерло 60, а выздоровело чуть больше 11 тысяч.

Возможно заболеваемость не спадает из-за огромных очередей в поликлиниках. Петербуржцы с признаками болезни часами ждут приема к врачу с остальными больными. На улице Танкиста Хрустицкого заметили толпу людей у детской поликлиники. Малышам с температурой приходится стоять на улице по 30-40 минут.

В Петербурге снова растет заболеваемость после небольшой передышки. Петербуржцы жалуются, что губернатор города Александр Беглов при этом не предпринимает никаких новых мер для решения проблемы. По словам горожан, введенные им QR-коды не только не мешают распространению инфекции, но и усугубляют и так подавленнное настроение среди населения.