Петербург догоняет Москву - за сутки более 21 тысячи заболевших коронавирусом

Коронавирус в Петербурге продолжает бить рекорды, все увереннее приближаясь к Москве. В городе на Неве за сутки выявили 21 234 больных коронавирусом. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Также за 24 часа выздоровело 6295 человек, а скончалось 56. Накануне в Петербурге заразилось 19 234 человек. На карантине остаются почти 250 тысяч петербуржцев.

При этом горожане продолжают жаловаться на огромные очереди к врачам и на пцр-тесты. В самый разгар пандемии людям приходится сидеть в маленьких помещениях. Губернатор города Александр Беглов в это время лишь сетует на сложную ситуацию с коронавирусом, но введенные им меры никак не мешают болезни. По словам петербуржцев, QR-коды на входе в ТЦ и рестораны, а также обязательное ношение масок в метро лишь раздражают, а не действительно борются с распространением инфекции.