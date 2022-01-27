В Петербурге продолжает расти заболеваемость коронавирусом — 11 808 за сутки

За прошедшие сутки в Петербурге выявлено 11 808 новых случаев коронавируса. Город очередной раз бьет рекорды, ведь вчера было 10 581 заболевший.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, также за сутки выздоровели 3 228 пациентов, а госпитализировали 664 человека. От последствий коронавируса скончались 64 петербуржца.

Власти Петербурга пытаются принимать меры, чтобы предотвратить распространение болезни, однако горожане считают их недейственными. Например, маски в петербургском метро обязали носить до марта. Без них в метро пускать не будут, а если заметят без маски в подземке - ждет штраф.

Жители города сетуют, что Смольный сосредоточился не на действительно важных мерах, а создает лишь видимость заботы. Хоть губернатор Петербурга Александр Беглов и ввел мобилизационный режим - результатов от него пока никаких. В городе каждый день обновляется рекорд заболеваемости за все время пандемии.