Масочный режим в петербургском метро продлили до 31 марта

В метро Петербурга масочный режим решили продлить до 31 марта. Увеличили срок действия санитарных норм безопасности из-за изменений в антиковидном постановлении Смольного №121.

Также в подземке продолжат действовать штрафы. Пассажиров без масок в метро просто не пустят, а тем, кто снял её во время поездки, выпишут штраф в четыре тысячи рублей. При этом повторные нарушения обойдутся уже в пять тысяч рублей.

Напомним, что обязательное ношение масок в метро продолжается не первый месяц. Однако горожане сомневаются в пользе этой меры и небезосновательно. В Петербурге за прошедшие сутки побит очередной антирекорд - более 10 тысяч заболевших коронавирусом. Губернатор города Александр Беглов же продолжает поддерживать старые, неэффективные методы борьбы с ковидом вместо того, чтобы вводить новые действующие.