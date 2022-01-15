«Коронавирусное обострение»: в Петербурге за сутки более 3 тысяч заболевших

Впервые с 16 ноября число заболевших коронавирусом в Петербурге превысило 3 тысячи человек. За последние сутки в России инфекцию нашли у 27 179 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Точная цифра заболевших в Петербурге составила 3 314 человек. 62 петербуржца с коронавирусом скончались. В Ленинградской области коронавирус подхватили всего 261 человек, а также зафиксировано восемь летальных случаев.

В социальных сетях горожане бурно комментируют происходящее, отмечая, что борьба с ковидом в Петербурге идет с переменным успехом. Губернатор города Александр Беглов сам признал, что в Северной столице сохраняются высокие риски очередного подъема заболеваемости коронавирусом. Как показывает практика, не помогли и введенные Бегловым ограничениям. Пользователи отмечают, что ограничения больше раздражают, чем несут реальную пользу.