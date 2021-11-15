89-летняя петербурженка рассказала, как получила QR-коды о вакцинации

Пожилая петербурженка рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" о том, как пенсионеру получить QR-код. По словам 89-летней Веры Николаевны, все начинается с регистратуры. Там проверяют личные данные горожанина, а после заполняют анкету и подписывают согласие на прививку от коронавируса. После этого вся информация попадает в компьютер терапевта, а врач печатает QR-код для переноса данных в систему вакцинации.

Вера Николаевна уже проходит ревакцинацию. Она отметила, что верит врачам и хочет бороться с заразой, ведь из-за коронавируса она уже потеряла двух подруг. Получить QR-код, как и остальные петербуржцы, она может на месте. Это нововведение работает с 1 ноября. Код можно получить в регистратуре. Начальник отдела информатизации городской поликлиники №17 Дмитрий Хлыкин рассказал, что такая система стала возможна благодаря порталу госуслуг Санкт-Петербурга. QR-код распечатывают для пациентов непосредственно в медицинском учреждении. При этом такой код не заменяет тот, что можно получить на госуслуга. Они не заменяют друг друга, а скорее дублируют. Это сделали прежде всего для пожилых людей, которым сложно самим найти и распечатать QR-код.