Комздрав не увидел позитивной динамики по ковиду в Петербурге

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что позитивной динамики по коронавирусу в городе пока нет. По его словам, переломить ситуацию пока не удается.

На пресс-конференции ТАСС сегодня, 2 ноября, он сообщил, что по сравнению с прошлой неделей растет число пациентов, информация о которых поступает в федеральный регист заболевших. При этом Лисовец уточнил, что у Петербурга есть ресурсы для оказания медицинской помощи. К утру вторника свободны 15% коек для коронавирусных больных. Также он заявил, что при необходимости город примет меры, чтобы нарастить коечный фонд.



Напомним, что ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов предупреждал, что в городе подготовят новые ограничения, если заболеваемость не снизится.